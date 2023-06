PortuGOAL’s Matthew Marshall and Tom Kundert discuss the 2022/23 season from top to bottom, breaking down Benfica, Porto, Braga, Sporting, Arouca, Vitoria de Guimarães, Chaves, Famalicão, Boavista, Casa Pia, Vizela, Rio Ave, Gil Vicente, Estoril, Portimonense, Marítimo, Paços de Ferreira and Santa Clara.

To listen to the podcast click on play button below:

